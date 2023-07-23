Ракетная атака на Одесскую область. Россияне разрушили Преображенский собор УПЦ МП

Российские войска в ночь на 23 июля нанесли ракетный удар по Одесщине.

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, есть повреждение гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения. По состоянию на 03.00 в Одессе 18 пострадавших, среди которых 4 детей, а также один погибший. В больницы города госпитализированы 14 человек, трое из них – дети.

Среди объектов, который получил серьезные повреждения, - Спасо-Преображенский собор УПЦ МП. Суспільне информирует, что угодило в правую часть собора и пробило до минус первого этажа. Половина собора осталась без крова. Внутри здания поднялся пожар.