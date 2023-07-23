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Ракетная атака на Одесскую область. Россияне разрушили Преображенский собор УПЦ МП

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Ночная атака на юг Украины

Ракетная атака на Одесскую область. Россияне разрушили Преображенский собор УПЦ МП

Фото: Суспільне Одеса / Автор невідомий

UA-Футбол
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Российские войска в ночь на 23 июля нанесли ракетный удар по Одесщине.

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, есть повреждение гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения. По состоянию на 03.00 в Одессе 18 пострадавших, среди которых 4 детей, а также один погибший. В больницы города госпитализированы 14 человек, трое из них – дети.

Среди объектов, который получил серьезные повреждения, - Спасо-Преображенский собор УПЦ МП. Суспільне информирует, что угодило в правую часть собора и пробило до минус первого этажа. Половина собора осталась без крова. Внутри здания поднялся пожар.

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В статье: война с россией
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