Ракетная атака на Одесскую область. Россияне разрушили Преображенский собор УПЦ МП
Ночная атака на юг Украины
Фото: Суспільне Одеса / Автор невідомий
Российские войска в ночь на 23 июля нанесли ракетный удар по Одесщине.
По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, есть повреждение гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения. По состоянию на 03.00 в Одессе 18 пострадавших, среди которых 4 детей, а также один погибший. В больницы города госпитализированы 14 человек, трое из них – дети.
Среди объектов, который получил серьезные повреждения, - Спасо-Преображенский собор УПЦ МП. Суспільне информирует, что угодило в правую часть собора и пробило до минус первого этажа. Половина собора осталась без крова. Внутри здания поднялся пожар.
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