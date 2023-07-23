С большим уклоном на артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
Около 30 единиц артиллерийских систем
Телеграм-канал Бавовна
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне против Украины.
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 630 захватчиков. Кроме этого, было уничтожено 88 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 241 960 (+630) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4151 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 8105 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 4658 (+29) ед,
- РСЗО – 697 (+4) ед,
- средств ПВО ‒ 451 (+3) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3958 (+14),
- крылатых ракет ‒ 1298 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7172 (+13) ед,
- специальной техники – 696 (+5).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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