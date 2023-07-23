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С большим уклоном на артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

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Около 30 единиц артиллерийских систем

С большим уклоном на артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

Телеграм-канал Бавовна

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне против Украины.

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 630 захватчиков. Кроме этого, было уничтожено 88 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 241 960 (+630) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4151 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 8105 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 4658 (+29) ед,
  • РСЗО – 697 (+4) ед,
  • средств ПВО ‒ 451 (+3) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3958 (+14),
  • крылатых ракет ‒ 1298 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7172 (+13) ед,
  • специальной техники – 696 (+5).
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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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