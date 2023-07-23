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Польские пограничники не пропустили российскую теннисистку на территорию страны

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Польские пограничники не пропустили российскую теннисистку на территорию страны

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Польские пограничники не пропустили на территорию своей страны российскую теннисистку Веру Звонареву (WTA №655), которая должна была сыграть на одном из турниров.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел и администрации Польши:

"Вчера, 21 июля, пограничники не пустили российскую теннисистку в Польшу. По визе, выданной Францией, Вера Звонарева пыталась попасть в нашу страну рейсом Белград – Варшава.

По прибытии из Сербии теннисистка осталась в транзитной зоне варшавского аэропорта имени Шопена и сегодня после 12:00 вылетела в Подгорицу.

Россиянка из списка лиц, пребывание которых нежелательно на территории Республики Польша, не была допущена Пограничной службой по соображениям государственной безопасности и общественной безопасности.

Польша последовательно выступает против режима Путина и Лукашенко, не пропуская в нашу страну лиц, поддерживающих действия России и Беларуси" – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Дарья Снигур вышла в финал турнира в Испании.

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В статье: Польша Вера Звонарева
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
23.07.2023 в 10:22
Нема чого робити у цивілізованому світі рашистським варварам!
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SSFC (Белозерье)
23.07.2023 в 10:16
Чому вони лізуть в цю "гейропу", в цей "колективний захід який хоче зруйнувати сруську імперію", невже їм мало тенісу чи інших розваг в Ірані наприклад? Я не розумію цих мазохістів, її ж легко могли розіп'ясти там на кордоні українські нацики, які маніпулюють всим світом.
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