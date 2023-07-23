Польские пограничники не пропустили российскую теннисистку на территорию страны
Какая отличная новость
Getty Images / Global Images Ukraine
Польские пограничники не пропустили на территорию своей страны российскую теннисистку Веру Звонареву (WTA №655), которая должна была сыграть на одном из турниров.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел и администрации Польши:
"Вчера, 21 июля, пограничники не пустили российскую теннисистку в Польшу. По визе, выданной Францией, Вера Звонарева пыталась попасть в нашу страну рейсом Белград – Варшава.
По прибытии из Сербии теннисистка осталась в транзитной зоне варшавского аэропорта имени Шопена и сегодня после 12:00 вылетела в Подгорицу.
Россиянка из списка лиц, пребывание которых нежелательно на территории Республики Польша, не была допущена Пограничной службой по соображениям государственной безопасности и общественной безопасности.
Польша последовательно выступает против режима Путина и Лукашенко, не пропуская в нашу страну лиц, поддерживающих действия России и Беларуси" – говорится в сообщении.
Напомним, что ранее Дарья Снигур
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