Польские пограничники не пропустили российскую теннисистку на территорию страны

Польские пограничники не пропустили на территорию своей страны российскую теннисистку Веру Звонареву (WTA №655), которая должна была сыграть на одном из турниров.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел и администрации Польши:

"Вчера, 21 июля, пограничники не пустили российскую теннисистку в Польшу. По визе, выданной Францией, Вера Звонарева пыталась попасть в нашу страну рейсом Белград – Варшава.

По прибытии из Сербии теннисистка осталась в транзитной зоне варшавского аэропорта имени Шопена и сегодня после 12:00 вылетела в Подгорицу.

Россиянка из списка лиц, пребывание которых нежелательно на территории Республики Польша, не была допущена Пограничной службой по соображениям государственной безопасности и общественной безопасности.

Польша последовательно выступает против режима Путина и Лукашенко, не пропуская в нашу страну лиц, поддерживающих действия России и Беларуси" – говорится в сообщении.