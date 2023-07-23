Россияне атаковали Одесщину 19 ракетами. Украинская ПВО уничтожила почти половину
Регион претерпел значительные разрушения
Фото: Костянтин і Влада Ліберови
Регион претерпел значительные разрушения
В ночь с 22 на 23 июля россияне с воздуха атаковали Одесскую область. В общей сложности захватчики выпустили 19 ракет разных типов.
- Пять крылатых "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);
- Три крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);
- Четыре крылатых ракеты морского базирования "Калибр" – предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);
- Пять крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);
- Две баллистические ракеты "Искандер-М" (Крым).
В целом украинским силам ПВО удалось уничтожить девять воздушных целей. В частности, речь идет обо всех четырех КР морского базирования "Калибр", а также обо всех пяти ракетах наземного базирования "Искандер-К".
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