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Россияне атаковали Одесщину 19 ракетами. Украинская ПВО уничтожила почти половину

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Регион претерпел значительные разрушения

Россияне атаковали Одесщину 19 ракетами. Украинская ПВО уничтожила почти половину

Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Новина українською

Регион претерпел значительные разрушения

В ночь с 22 на 23 июля россияне с воздуха атаковали Одесскую область. В общей сложности захватчики выпустили 19 ракет разных типов.

  • Пять крылатых "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);
  • Три крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);
  • Четыре крылатых ракеты морского базирования "Калибр" – предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);
  • Пять крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);
  • Две баллистические ракеты "Искандер-М" (Крым).

В целом украинским силам ПВО удалось уничтожить девять воздушных целей. В частности, речь идет обо всех четырех КР морского базирования "Калибр", а также обо всех пяти ракетах наземного базирования "Искандер-К".

Россияне атаковали Одесщину 19 ракетами. Украинская ПВО уничтожила почти половину - изображение 1
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В статье: ПВО война с россией
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