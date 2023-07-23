Россияне атаковали Одесщину 19 ракетами. Украинская ПВО уничтожила почти половину

Регион претерпел значительные разрушения

В ночь с 22 на 23 июля россияне с воздуха атаковали Одесскую область. В общей сложности захватчики выпустили 19 ракет разных типов.

Пять крылатых "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);

Три крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);

Четыре крылатых ракеты морского базирования "Калибр" – предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);

Пять крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);

Две баллистические ракеты "Искандер-М" (Крым).

В целом украинским силам ПВО удалось уничтожить девять воздушных целей. В частности, речь идет обо всех четырех КР морского базирования "Калибр", а также обо всех пяти ракетах наземного базирования "Искандер-К".