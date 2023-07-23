Монзуль засчитала гол благодаря VAR в первом матче на женском ЧМ, предоставив публичные объяснения

Екатерина Монзуль отработала первый матч на женском ЧМ. Сегодня она судила матч между сборными Нидерландов и Португалии.

Нидерланды выиграли 1-0 благодаря голу, который был засчитан после проверки VAR. Именно Монзуль сегодня засчитала победный мяч.

Как известно, в этом году на чемпионате среди женщин тестируют идею, где рефери должны дать всему стадиону объяснения о своем решении после пересмотра VAR. Монзуль, пересмотрев повтор, на весь стадион озвучила аргументацию о принятии именно того решения, которое приняла.

Видео - BBC Sport