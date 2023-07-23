  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Монзуль засчитала гол благодаря VAR в первом матче на женском ЧМ, предоставив публичные объяснения
В тренде

Монзуль засчитала гол благодаря VAR в первом матче на женском ЧМ, предоставив публичные объяснения

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Украинская судья качественно отработала поединок

Монзуль засчитала гол благодаря VAR в первом матче на женском ЧМ, предоставив публичные объяснения

фото - ФК Рух

UA-Футбол
Новина українською

Екатерина Монзуль отработала первый матч на женском ЧМ. Сегодня она судила матч между сборными Нидерландов и Португалии.

Нидерланды выиграли 1-0 благодаря голу, который был засчитан после проверки VAR. Именно Монзуль сегодня засчитала победный мяч.

Как известно, в этом году на чемпионате среди женщин тестируют идею, где рефери должны дать всему стадиону объяснения о своем решении после пересмотра VAR. Монзуль, пересмотрев повтор, на весь стадион озвучила аргументацию о принятии именно того решения, которое приняла.

Видео - BBC Sport

По теме
yellow-arrow
"Первая боевая задача": Владислав Ващук опубликовал фото с фронта
yellow-arrow
Лукашенко рассказал, что "вагнеровцы" его напрягают, потому что хотят атаковать Польшу
yellow-arrow
Россияне атаковали Одесщину 19 ракетами. Украинская ПВО уничтожила почти половину
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: женский футбол Екатерина Монзуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде