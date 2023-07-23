Монзуль засчитала гол благодаря VAR в первом матче на женском ЧМ, предоставив публичные объяснения
Украинская судья качественно отработала поединок
фото - ФК Рух
Екатерина Монзуль отработала первый матч на женском ЧМ. Сегодня она судила матч между сборными Нидерландов и Португалии.
Нидерланды выиграли 1-0 благодаря голу, который был засчитан после проверки VAR. Именно Монзуль сегодня засчитала победный мяч.
Как известно, в этом году на чемпионате среди женщин тестируют идею, где рефери должны дать всему стадиону объяснения о своем решении после пересмотра VAR. Монзуль, пересмотрев повтор, на весь стадион озвучила аргументацию о принятии именно того решения, которое приняла.
Видео - BBC Sport
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