Генштаб: За сутки ВСУ поразили 5 артиллерийских средств, командный пункт, средство ПВО и станцию РЭБ врага

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 пятьсот пятнадцатых суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

Российская федерация продолжает убивать мирное население Украины, и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

В течение суток российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Украины, применив 17 крылатых и 2 баллистических ракеты. В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил было уничтожено 9 крылатых ракет. Кроме того, враг нанес 26 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома, религиозные сооружения и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 27 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Павловки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Тимоновичи Черниговской области; Середина-Буда, Угроиды, Юнаковка Сумской области и Казачья Лопань, Бударки, Ветеринарное Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кучеровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Фиголовка, Новомлинск, Двуречная и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Торского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Серебрянского леса Донецкой области. Артиллерийские обстрелы пришлись по населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки в районах Богдановки, Клищиевки и северо-восточнее Орехово-Василовки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районах Авдеевки и Невельского. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки. Враг обстрелял более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Екатериновка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационный удар возле Благодатного Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Золотая Нива, Пречистовка, Угледар, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Приютного Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области и Антоновки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Новодариевка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоандреевка, Степное Запорожской области; Ильинка, Каменское Днепропетровской области; Антоновка, Гавриловка, Новоберислав, Республиканец Херсонской области, город Херсон; а также Яселка Николаевской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Российские оккупанты продолжают грабить мирное население, присваивая зерновой урожай мирных граждан Украины. Так, в населенном пункте Пришиб Запорожской области, с территории агропредприятия с помощью дизельных локомотивов российские оккупанты вывозят большое количество грузовых вагонов с разными типами зерновых культур.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 командный пункт, 1 средство противовоздушной обороны и 1 станцию РЭБ врага.