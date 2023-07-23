  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина рассматривает вариант отказа от бойкота спортивных соревнований, где участвуют спортсмены из России
В тренде

Украина рассматривает вариант отказа от бойкота спортивных соревнований, где участвуют спортсмены из России

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

После того как некоторые атлеты пропустили турниры

Украина рассматривает вариант отказа от бойкота спортивных соревнований, где участвуют спортсмены из России

Фото: Вадим Гутцайт

Новина українською

Украина может отказаться от бойкота спортивных соревнований, где принимают участие атлеты из России или Беларуси. В эфире телемарафона "Единые Новости" об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Такой вариант возможен, если на Олимпиаду-2024 не будут приглашены две подсанкционные страны. Переговоры с всеукраинскими федерациями и спортсменами уже начались.

"Сейчас нам нужно участвовать во всех квалификационных соревнованиях. Если Россия и Беларусь не будут официально приглашены на Олимпийские игры-2024, мы рассмотрим вопрос о возвращении наших спортсменов к квалификационным соревнованиям", - сказал Гутцайт в эфире телемарафона.

В апреле 2023 года министерство молодежи и спорта объявило бойкот. Из-за этого запрета сборная Украины по дзюдо пропустила чемпионат мира и частично пропускают соревнования украинские фехтовальщики.

По теме
yellow-arrow
Украина получила еще две лицензии на Олимпиаду-2024
yellow-arrow
Генштаб: За сутки ВСУ поразили 5 артиллерийских средств, командный пункт, средство ПВО и станцию РЭБ врага
yellow-arrow
Монзуль засчитала гол благодаря VAR в первом матче на женском ЧМ, предоставив публичные объяснения
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: МОК война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде