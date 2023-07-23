Украина рассматривает вариант отказа от бойкота спортивных соревнований, где участвуют спортсмены из России
После того как некоторые атлеты пропустили турниры
Фото: Вадим Гутцайт
Украина может отказаться от бойкота спортивных соревнований, где принимают участие атлеты из России или Беларуси. В эфире телемарафона "Единые Новости" об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
Такой вариант возможен, если на Олимпиаду-2024 не будут приглашены две подсанкционные страны. Переговоры с всеукраинскими федерациями и спортсменами уже начались.
"Сейчас нам нужно участвовать во всех квалификационных соревнованиях. Если Россия и Беларусь не будут официально приглашены на Олимпийские игры-2024, мы рассмотрим вопрос о возвращении наших спортсменов к квалификационным соревнованиям", - сказал Гутцайт в эфире телемарафона.
В апреле 2023 года министерство молодежи и спорта объявило бойкот. Из-за этого запрета сборная Украины по дзюдо пропустила чемпионат мира и частично пропускают соревнования украинские фехтовальщики.
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