  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина получила еще две лицензии на Олимпиаду-2024
В тренде

Украина получила еще две лицензии на Олимпиаду-2024

Общие новости
(1 голосов)

Легкоатлетки Ткачук и Рыжикова выполнили олимпийский норматив

Украина получила еще две лицензии на Олимпиаду-2024

фото - Getty Images

Новина українською

В Лондоне проходит этап Бриллиантовой лиги. Украинские легкоатлетки Виктория Ткачук и Анна Рыжикова получили лицензии на Олимпиаду-2024 в беге на 400 метров с барьерами.

Чтобы получить лицензию, спортсменки должны были сдать олимпийский норматив, который составлял 54.85 секунды. Виктория прошла дистанцию с результатом в 54.25, Анна - 54.53. Эти показатели позволили им занять шестое и седьмое место соответственно в общем зачете.

Сейчас Украина уже имеет 20 лицензий на Олимпиаду-2024, среди них: 6 по легкой атлетике, 5 по плаванию, 4 по стрельбе, 2 по прыжкам в воду и по одной по боксу, футболу и современному пятиборью.

По теме
yellow-arrow
Украина рассматривает вариант отказа от бойкота спортивных соревнований, где участвуют спортсмены из России
yellow-arrow
Генштаб: За сутки ВСУ поразили 5 артиллерийских средств, командный пункт, средство ПВО и станцию РЭБ врага
yellow-arrow
Монзуль засчитала гол благодаря VAR в первом матче на женском ЧМ, предоставив публичные объяснения
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анна Рыжикова Виктория Ткачук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде