Украина получила еще две лицензии на Олимпиаду-2024

В Лондоне проходит этап Бриллиантовой лиги. Украинские легкоатлетки Виктория Ткачук и Анна Рыжикова получили лицензии на Олимпиаду-2024 в беге на 400 метров с барьерами.

Чтобы получить лицензию, спортсменки должны были сдать олимпийский норматив, который составлял 54.85 секунды. Виктория прошла дистанцию с результатом в 54.25, Анна - 54.53. Эти показатели позволили им занять шестое и седьмое место соответственно в общем зачете.

Сейчас Украина уже имеет 20 лицензий на Олимпиаду-2024, среди них: 6 по легкой атлетике, 5 по плаванию, 4 по стрельбе, 2 по прыжкам в воду и по одной по боксу, футболу и современному пятиборью.