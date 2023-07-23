"Самым решительным образом осудили". В ЮНЕСКО отреагировали на уничтожение россиянами Исторического центра Одессы
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Zelenskiy / Official
Сегодня ночью россияне устроили массовый ракетный террористический удар по историческому центру Одессы.
Все вражеские удары пришлись исключительно по культурной части города и ЮНЕСКО. По предварительной информации, в результате ночной российской атаки было повреждено 25 памятников архитектуры. В частности, разрушения претерпел Спасо-Преображенский кафедральный собор.
В ЮНЕСКО отреагировали на очередной террористический акт россиян и выразили "глубокую обеспокоенность" и "решительным образом осудили дерзкое нападение".
"ЮНЕСКО глубоко встревожена и самым решительным образом осуждает дерзкое нападение, совершенное российскими войсками, в результате которого были нанесены удары по нескольким культурным объектам в центре Одессы, где расположен объект Всемирного наследия "Исторический центр Одессы", - говорится в заявлении организации.
В свою очередь руководительница ЮНЕСКО Одри Азуле назвала российскую атаку "эскалацией насилия против культурного наследия Украины".
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