"Самым решительным образом осудили". В ЮНЕСКО отреагировали на уничтожение россиянами Исторического центра Одессы

Сегодня ночью россияне устроили массовый ракетный террористический удар по историческому центру Одессы.

Все вражеские удары пришлись исключительно по культурной части города и ЮНЕСКО. По предварительной информации, в результате ночной российской атаки было повреждено 25 памятников архитектуры. В частности, разрушения претерпел Спасо-Преображенский кафедральный собор.

В ЮНЕСКО отреагировали на очередной террористический акт россиян и выразили "глубокую обеспокоенность" и "решительным образом осудили дерзкое нападение".

"ЮНЕСКО глубоко встревожена и самым решительным образом осуждает дерзкое нападение, совершенное российскими войсками, в результате которого были нанесены удары по нескольким культурным объектам в центре Одессы, где расположен объект Всемирного наследия "Исторический центр Одессы", - говорится в заявлении организации.

В свою очередь руководительница ЮНЕСКО Одри Азуле назвала российскую атаку "эскалацией насилия против культурного наследия Украины".