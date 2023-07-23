Зеленский: Нельзя допустить, чтобы люди в мире привыкли к террористическим атакам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 23 июля, в частности прокомментировав ночной ракетный удар россиян по Историческому центру Одессы.

"Я благодарю каждого и каждого, кто с Одессой. Спасибо всем в городе, кто помогает пострадавшим и с разбором завалов. Спасатели и врачи, военные и полицейские, волонтеры и местные власти, бизнес, который приобщился. Спасибо и всем горожанам. Очень важно помогать друг другу и своему городу!"

Отдельно хочу поблагодарить и тех в мире, кто уже осудил это очередное проявление русского зла. Нельзя допустить, чтобы люди в мире привыкли к террористическим атакам. Мишенью всех этих ракет не просто города, села или люди. Их мишень – это человечность и основы всей нашей европейской культуры. Не было еще таких террористов, которые смогли бы преодолеть мир, и у этих безумных кремлевских тоже не получится.

Мы уже начали готовиться к следующей неделе. Будет много разных событий, которые обязательно усилят украинскую защиту. Я благодарю Генсека НАТО Йенса Столтенберга за оперативный созыв первого заседания Совета Украина – НАТО. Фактически сразу после нашего вчерашнего разговора была согласована дата – уже в эту среду состоится заседание. Готовим его содержательным.

Готовим и новые пакеты поддержки от партнеров – все, что приближает поражение российских террористов. Больше ПВО для Украины, больше артиллерии, больше дальнобойного оружия. Рецепт окончания войны очевиден: все зависит от единства и решительности всех, кто ценит свободу, культуру, жизнь", – рассказал президент.