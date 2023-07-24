Natus Vincere прошли в стадию BLAST Premier: Fall Finals 2023
Достаточно нервная игра от "рожденных побеждать"
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В период с 13 по 23 июля в Копенгагене проходит турнир по CS:GO - BLAST Premier: Fall Groups 2023. Команды борются за призовой фонд в размере 177 500 долларов.
В заключительном матче стадии Play-In команда украинского киберспортивного клуба Natus Vincere обыграла G2. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу "рожденных побеждать" (16:14 на Inferno и 16:14 на Mirage).
Таким образом, команда Александра "s1mple" Костылева заработала 17,5 тысячи долларов и вышла в следующий этап турнира - BLAST Premier: Fall Finals 2023.
В свою очередь, коллектив G2 занял итоговое 7-9 место и заработал в качестве призовых 8,5 тысячи долларов.
Запись поединка между NaVi и G2
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