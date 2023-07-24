Больше 10 уничтоженных танков оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 23 июля

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.07.23 ориентировочно составили:

личного состава – около/около 242620 (+660) человек ликвидировано,

танков – 4162 (+11) ед,

боевых бронированных машин – 8118 (+13) ед,

артиллерийских систем – 4675 (+17) ед,

РСЗО – 697 (+0) ед,

средства ПВО – 452 (+1) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 310 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3963 (+5),

крылатые ракеты – 1307 (+9),

корабли / катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 7182 (+10) ед,

специальная техника – 698 (+2).

Данные уточняются.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками было уничтожено 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 6 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 командный пункт, 1 средство противовоздушной обороны и 1 станцию РЭБ врага.