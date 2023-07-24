Больше 10 уничтоженных танков оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 23 июля
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Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около/около 242620 (+660) человек ликвидировано,
- танков – 4162 (+11) ед,
- боевых бронированных машин – 8118 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 4675 (+17) ед,
- РСЗО – 697 (+0) ед,
- средства ПВО – 452 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3963 (+5),
- крылатые ракеты – 1307 (+9),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7182 (+10) ед,
- специальная техника – 698 (+2).
Данные уточняются.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками было уничтожено 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 6 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 командный пункт, 1 средство противовоздушной обороны и 1 станцию РЭБ врага.
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