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Утром Москву атаковали БПЛА. Также взрывы слышали в оккупированном Крыму – все детали

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На полуострове объявили об эвакуации людей в 5 км от места бавовны

Утром Москву атаковали БПЛА. Также взрывы слышали в оккупированном Крыму – все детали

Фото из открытых источников

Новина українською

Российские медиа утром 24 июля сообщили об атаке БПЛА на столицу страны-агрессора. Как утверждают пропагандисты, было повреждено здание рядом с минобороны РФ – в 500 метрах. Также еще один дрон попал в московский бизнес-центр "Леруа Мерлен". На верхних этажах здания вылетели стекла. На одном из проспектов россияне перекрыли движение для автомобилей.

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Один из дронов, которые атаковали Москву, упал напротив штаб-квартиры кибернетической разведки ГРУ. Это утверждает расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев. Также в этом здании расположены Военный университет и несколько сверхсекретных объектов ГРУ.

Тем временем в Крыму недалеко от Красногвардейского также сообщили о взрывах. Звуки бавовны слышны в районе военного аэродрома в селе Веселое, на месте поднялся дым. Гауляйтер Крыма подтвердил новое попадание по складу БК на полуострове – в Джанкойском районе. В "целях безопасности" движение по железной дороге там перекрыто, как и по автомобильной трассе Джанкой-Симферополь. Оккупанты уже объявили об эвакуации людей в 5 км от места взрывов.

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В статье: бавовна война с россией
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