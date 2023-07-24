Россияне атаковали Одесскую область дронами – есть разрушения и пострадавшие
Речь о работниках порта
ОК Південь
Под прицелом оккупантов во время ночной атаки оказалась портовая инфраструктура р. Дунай. Четыре часа россияне атаковали порты дронами "Shahed-136". Три БПЛА уничтожили украинские силы ПВО.
В результате ночной атаки – шесть пострадавших людей. В больницу области госпитализировали четырех раненых, один из которых – в состоянии средней степени тяжести, ближе к тяжелому. Врачам удалось стабилизировать пациента. Остальные трое – с легкими осколочными ранениями и ушибами тела. Всем была оказана медицинская помощь в полном объеме.
Из-за попадания разрушен ангар с зерном, повреждены резервуары для хранения грузов. В одном из технических помещений поднялся пожар, который уже ликвидировали.
Сигнал воздушной тревоги звучал 3 часа 53 минуты.
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