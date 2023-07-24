  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне атаковали Одесскую область дронами – есть разрушения и пострадавшие
В тренде

Россияне атаковали Одесскую область дронами – есть разрушения и пострадавшие

Общие новости
(1 голосов)

Речь о работниках порта

Россияне атаковали Одесскую область дронами – есть разрушения и пострадавшие

ОК Південь

Новина українською

Под прицелом оккупантов во время ночной атаки оказалась портовая инфраструктура р. Дунай. Четыре часа россияне атаковали порты дронами "Shahed-136". Три БПЛА уничтожили украинские силы ПВО.

Читайте также"Самым решительным образом осудили". В ЮНЕСКО отреагировали на уничтожение россиянами Исторического центра Одессы

В результате ночной атаки – шесть пострадавших людей. В больницу области госпитализировали четырех раненых, один из которых – в состоянии средней степени тяжести, ближе к тяжелому. Врачам удалось стабилизировать пациента. Остальные трое – с легкими осколочными ранениями и ушибами тела. Всем была оказана медицинская помощь в полном объеме.

Из-за попадания разрушен ангар с зерном, повреждены резервуары для хранения грузов. В одном из технических помещений поднялся пожар, который уже ликвидировали.

Сигнал воздушной тревоги звучал 3 часа 53 минуты.

По теме
yellow-arrow
Известно, сколько территории освободили ВСУ за время наступления и за последнюю неделю в частности
yellow-arrow
Сегодня Ворскла узнает потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги конференций
yellow-arrow
Сегодня Днепр-1 узнает потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Олег Кипер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/odeskaODA

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде