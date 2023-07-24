  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Известно, сколько территории освободили ВСУ за время наступления и за последнюю неделю в частности
В тренде

Известно, сколько территории освободили ВСУ за время наступления и за последнюю неделю в частности

Общие новости
(1 голосов)

Наступательная операция продолжается

Известно, сколько территории освободили ВСУ за время наступления и за последнюю неделю в частности

Генштаб

Новина українською

Украинские войска на южном фронте за время наступления освободили более 192 квадратных километров территории. За прошедшую неделю на этом направлении Силы обороны освободили более 12 кв. км. Об этом сообщила во время включения из Military Media Center заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

Читайте такжеБольше 10 уничтоженных танков оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 23 июля

ВСУ продолжают ведение наступательной операции на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска.

На Бахмутском направлении Силы обороны за время наступления освободили около 35 кв. км территории. За прошедшую неделю на этом направлении защитники освободили около 4 кв. км. Ключевые бои продолжаются в районе Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки.

Как пишет ISW, ВСУ освободили 53% территории, которую РФ удалось оккупировать с начала полномасштабного вторжения. Накануне такую оценку работы наших воинов дал и Госсекретарь США Энтони Блинкен.

По теме
yellow-arrow
БПЛА и гранаты. Разведка Британии рассказала, чему РФ будет учить детей в новом учебном году
yellow-arrow
Осталось пройти Панатинаикос. СК Днепр-1 узнал потенциального соперника на 3-й квалифай ЛЧ
yellow-arrow
ГБР задержало бывшего одесского военкома. Его мать – владелица дома в Испании стоимостью более 4 млн евро
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анна Маляр война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде