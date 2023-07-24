Известно, сколько территории освободили ВСУ за время наступления и за последнюю неделю в частности
Наступательная операция продолжается
Генштаб
Украинские войска на южном фронте за время наступления освободили более 192 квадратных километров территории. За прошедшую неделю на этом направлении Силы обороны освободили более 12 кв. км. Об этом сообщила во время включения из Military Media Center заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.
ВСУ продолжают ведение наступательной операции на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска.
На Бахмутском направлении Силы обороны за время наступления освободили около 35 кв. км территории. За прошедшую неделю на этом направлении защитники освободили около 4 кв. км. Ключевые бои продолжаются в районе Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки.
Как пишет ISW, ВСУ освободили 53% территории, которую РФ удалось оккупировать с начала полномасштабного вторжения. Накануне такую оценку работы наших воинов дал и Госсекретарь США Энтони Блинкен.
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