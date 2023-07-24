В ГУР высказались о налете БПЛА на Москву. Также появились подробности о взрывах в Крыму

Налет беспилотников на Москву утром 24 июля – это операция Главного управления разведки Минобороны. Об этом изданию LIGA.net сообщили собственные источники в спецслужбах. По их словам, дроны атаковали здания Минобороны РФ в центре Москвы. Еще один беспилотник упал возле учреждения, которое занимается кибервойной.

В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, ссылаясь на собственные источники, сообщает о прилете в поселке Вольное Джанкойского района, а также по меньшей мере о трех ударах в районе военного аэродрома в селе Веселое.

По его словам, ударили тремя ракетами, хотя россияне пишут, что это были БПЛА. Официальных подтверждений этим данным пока нет. Андрющенко добавил, что в Веселом по громкоговорителям объявляют эвакуацию, несмотря на отсутствие официальных заявлений от так называемых "властей" Крыма.