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БПЛА и гранаты. Разведка Британии рассказала, чему РФ будет учить детей в новом учебном году

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БПЛА и гранаты. Разведка Британии рассказала, чему РФ будет учить детей в новом учебном году

фото из свободных источников

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Всех российских школьников планируют научить основам управления боевыми беспилотниками. Оккупанты объявили, что занятия будут включать в себя проведение разведки местности и способы противодействия БПЛА.

Также российские дети будут практиковаться в стрельбе из штурмовой винтовки, учиться навыкам обращения с ручной гранатой и оказывать первую медицинскую помощь. Такой, как отмечает британская разведка, является обновленная программа "Основ безопасности жизнедеятельности" для учащихся 10 и 11 классов российских школ – эти темы будут обязательными с 1 сентября 2023 года.

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Усиленный акцент России на военной подготовке детей – это попытка культивировать культуру милитаризованного патриотизма, а не развивать настоящие навыки, отмечает разведка Британии. Однако добавление навыков использования БПЛА подчеркивает, что Россия определила использование тактических дронов в Украине как постоянный компонент современной войны.

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В статье: британская разведка Разведка Британии война с россией
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