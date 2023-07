БПЛА и гранаты. Разведка Британии рассказала, чему РФ будет учить детей в новом учебном году

Всех российских школьников планируют научить основам управления боевыми беспилотниками. Оккупанты объявили, что занятия будут включать в себя проведение разведки местности и способы противодействия БПЛА.

Также российские дети будут практиковаться в стрельбе из штурмовой винтовки, учиться навыкам обращения с ручной гранатой и оказывать первую медицинскую помощь. Такой, как отмечает британская разведка, является обновленная программа "Основ безопасности жизнедеятельности" для учащихся 10 и 11 классов российских школ – эти темы будут обязательными с 1 сентября 2023 года.

Усиленный акцент России на военной подготовке детей – это попытка культивировать культуру милитаризованного патриотизма, а не развивать настоящие навыки, отмечает разведка Британии. Однако добавление навыков использования БПЛА подчеркивает, что Россия определила использование тактических дронов в Украине как постоянный компонент современной войны.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 July 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/OgjLYIKpaS



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/TycIcQcjhu