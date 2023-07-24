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ГБР задержало бывшего одесского военкома. Его мать – владелица дома в Испании стоимостью более 4 млн евро

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ГБР задержало бывшего одесского военкома. Его мать – владелица дома в Испании стоимостью более 4 млн евро

ДБР

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Работники ГБР совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора задержали бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Ранее ему было объявлено о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и в умышленном уклонении от несения службы. Бывший чиновник пытался скрыться от следствия, при этом он использовал элементы конспирации – менял номера телефонов, автомобилей, местоположение и тому подобное.

В результате комплексных оперативно-следственных мероприятий он был обнаружен и задержан в Киеве. Учитывая попытки бывшего военкома скрыться от правосудия, работники ГБР будут просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога.

Одно из журналистских расследований показало, что мать военкома в прошлом году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 млн евро. Также выяснилось, что, кроме элитной зарубежной недвижимости, она в этом году приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 млн грн. Также известно, что теща экс-военкома в последние годы стала обладательницей ценного автопарка, не имея для этого достаточных средств законного происхождения. В него входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser. Жена экс-военкома приобрела офисное помещение в Испании стоимостью 737 тыс. евро, также не имея для этого достаточного количества законно полученных активов и доходов.

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В статье: война с россией
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Источник:
ДБР

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