На взорванном военном складе в Крыму хранилось 3 тонны артиллерийских снарядов россиян, - росСМИ

Во время взрывов в Крыму 22 июля в Красногвардейском районе вспыхнул военный склад, где хранилось 3 тонны артиллерийских снарядов россиян. Об этом сообщает ASTRA.

Источники издания сообщают, что на горящем в Красногвардейском районе складе хранились 3 тонны артиллерийских боеприпасов.

Склад россиян вспыхнул после атаки дрона.

Напомним, 22 июля сообщалось о взрывах в Крыму. Аксенов заявил о попытке налета с использованием БПЛА на инфраструктурные объекты Красногвардейского района.

Утром 24 июля в оккупированном Крыму слышны взрывы. Зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе.