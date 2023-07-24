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На взорванном военном складе в Крыму хранилось 3 тонны артиллерийских снарядов россиян, - росСМИ

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На взорванном военном складе в Крыму хранилось 3 тонны артиллерийских снарядов россиян, - росСМИ

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Во время взрывов в Крыму 22 июля в Красногвардейском районе вспыхнул военный склад, где хранилось 3 тонны артиллерийских снарядов россиян. Об этом сообщает ASTRA.

Источники издания сообщают, что на горящем в Красногвардейском районе складе хранились 3 тонны артиллерийских боеприпасов.

Склад россиян вспыхнул после атаки дрона.

Напомним, 22 июля сообщалось о взрывах в Крыму. Аксенов заявил о попытке налета с использованием БПЛА на инфраструктурные объекты Красногвардейского района.

Утром 24 июля в оккупированном Крыму слышны взрывы. Зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе.

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В статье: война с россией
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Комментарии (2)
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Footballers (Умань)
24.07.2023 в 21:05
В мене лежить 30 мішків цементу на 3 тони та і подивитись нема на що )Там попукало би 5хвилин з 3 тон боєприпасів ,а не 2дні феєрверки.
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Лекарь (село Дарниця)
24.07.2023 в 20:09
3 тони? Не смішіть, разів у 100 нехай збільшать, тоді, можливо, повірю
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