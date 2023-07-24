На взорванном военном складе в Крыму хранилось 3 тонны артиллерийских снарядов россиян, - росСМИ
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Во время взрывов в Крыму 22 июля в Красногвардейском районе вспыхнул военный склад, где хранилось 3 тонны артиллерийских снарядов россиян. Об этом сообщает ASTRA.
Источники издания сообщают, что на горящем в Красногвардейском районе складе хранились 3 тонны артиллерийских боеприпасов.
Склад россиян вспыхнул после атаки дрона.
Напомним, 22 июля
Утром 24 июля в оккупированном Крыму слышны взрывы. Зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе.
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