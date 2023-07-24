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Блинкен о передаче F-16: нужны месяцы, чтобы Украина начала их использовать

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США работают над передачей F-16 Украине

Блинкен о передаче F-16: нужны месяцы, чтобы Украина начала их использовать

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получит американские истребители F-16, но понадобятся месяцы, прежде чем украинские Вооруженные силы смогут их применять.

Об этом Блинкен рассказал в интервью CNN.

"Дело не только в самом оборудовании. Это еще и обучение. Это техническое обслуживание. Это умение использовать его в военных операциях. На все это нужно время. Если бы завтра было принято решение о передаче F-16, то прошли бы месяцы и месяцы до того, как они были бы реально применены", - сказал Блинкен.

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По его словам, США работают над передачей F-16 Украине, но этого недостаточно, поскольку нужна еще программа учений.

Блинкен добавил, что "процесс по F-16 продвигается".

Ранее координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что истребители F-16 могут появиться у украинской армии до конца этого года.

Перед этим три десятка депутатов Европейского парламента присоединились к призыву как можно быстрее передать Украине истребители четвертого поколения F-16, обучение на которых украинские летчики начнут в августе.

Напомним, на саммите НАТО в Литве министр обороны Украины Алексей Резников подписал меморандум с 11 странами-членами коалиции, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

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В статье: Энтони Блинкен война с россией
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