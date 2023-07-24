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Записоцкий остается в СИЗО до 13 сентября - суд отклонил апелляцию генсека УАФ

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Записоцкий остается в СИЗО до 13 сентября - суд отклонил апелляцию генсека УАФ

FootballHub

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Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий останется в следственном изоляторе до 13 сентября включительно.

Сегодня, 24 июля, Львовский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу Юрия Записоцкого по делу об изменении меры пресечения на содержание под стражей.

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Таким образом генсек УАФ проведет в СИЗО все 60 суток.

Напомним, что в СИЗО находится и президент УАФ Андрей Павелко. Оба функционера подозреваются в хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

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В статье: Юрий Записоцкий УАФ
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Источник:
Football Hub

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