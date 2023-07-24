Записоцкий остается в СИЗО до 13 сентября - суд отклонил апелляцию генсека УАФ
Процесс продолжается
FootballHub
Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий останется в следственном изоляторе до 13 сентября включительно.
Сегодня, 24 июля, Львовский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу Юрия Записоцкого по делу об изменении меры пресечения на содержание под стражей.
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Таким образом генсек УАФ проведет в СИЗО все 60 суток.
Напомним, что в СИЗО находится и президент УАФ Андрей Павелко. Оба функционера подозреваются в хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.
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Источник:Football Hub
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