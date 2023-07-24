Записоцкий остается в СИЗО до 13 сентября - суд отклонил апелляцию генсека УАФ

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий останется в следственном изоляторе до 13 сентября включительно.

Сегодня, 24 июля, Львовский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу Юрия Записоцкого по делу об изменении меры пресечения на содержание под стражей.

Таким образом генсек УАФ проведет в СИЗО все 60 суток.

Напомним, что в СИЗО находится и президент УАФ Андрей Павелко. Оба функционера подозреваются в хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.