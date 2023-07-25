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Зеленский: Готовим крепкие ответы российским террористам на их нападения

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Президент провел заседание Ставки

Зеленский: Готовим крепкие ответы российским террористам на их нападения

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский рассказал, что на Ставке Верховного Главнокомандующего обсудили, в частности, фронтовые вопросы.

Об этом он рассказал в видеообращении.

"Провел Ставку, специальный формат. Наибольшее внимание к фронтовым вопросам. Были доклады Главкома, командующих основными направлениями, руководителя ГУР. Максимум внимания и тем направлениям, где мы движемся вперед, и тем, где украинские силы в обороне. На всех направлениях первая задача - это максимальное уничтожение оккупанта, их техники, запасов, складов, штабов. Россия должна каждый день терять, это справедливо", - сказал президент.

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Зеленский поблагодарил воинов, которые это обеспечивают.

"Подробно разбираем на Ставке все вопросы по защите от российского ракетного и дронового террора. Защита наших людей, наших городов, наших портов, Черноморского зернового коридора. Готовим крепкие ответы российским террористам на их нападения", - добавил глава государства.

По словам Зеленского, он также провел несколько политических совещаний, в том числе относительно ЕС.

"В этом году мы должны выйти на начало переговоров по членству. Украина к этому полностью готова, мы выполняем то, что необходимо с нашей стороны, и делаем все возможное, чтобы и готовность ЕС была также полной. Именно в этом году", - сказал он.

Также Зеленский провел большое совещание с членами правительства, международниками по экспорту украинской аграрной продукции через территорию европейских стран.

"Есть очень важная договоренность с Еврокомиссией относительно 15 сентября, это крайняя дата существования ограничений нашего зернового экспорта. И мы верим, что европейская сторона выполнит обязательства по этой дате. Когда временные ограничения прекратят действовать", - добавил глава государства.

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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