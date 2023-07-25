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Урожайные сутки по уничтожению арты. Генштаб обнародовал потери россиян за сутки

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Приближаемся к отметке в 5 тысяч уничтоженных артиллерийских систем

Урожайные сутки по уничтожению арты. Генштаб обнародовал потери россиян за сутки

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные о потерях врага после начала полномасштабной войны.

За последние сутки ликвидировано еще 600 россиян, таким образом общее количество потерь окупантов уже составляет 243 тысяч 220 человек.

  • личного состава – около 243220 (+600) человек ликвидировано
  • танков ‒ 4174 (+12) ед
  • боевых бронированных машин ‒ 8131 (+13) ед
  • артиллерийских систем – 4705 (+30) ед
  • РСЗО – 698 (+1) ед
  • средства ПВО – 454 (+2) ед
  • самолетов – 315 (+0) ед
  • вертолетов – 310 (+0) ед
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3977 (+14)
  • крылатые ракеты ‒ 1307 (+0)
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7194 (+12) ед
  • специальная техника‒ 703 (+5).

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Украина получит американские истребители F-16, но понадобятся месяцы, прежде чем украинские Вооруженные силы смогут их применять.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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