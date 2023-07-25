Урожайные сутки по уничтожению арты. Генштаб обнародовал потери россиян за сутки
Приближаемся к отметке в 5 тысяч уничтоженных артиллерийских систем
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные о потерях врага после начала полномасштабной войны.
За последние сутки ликвидировано еще 600 россиян, таким образом общее количество потерь окупантов уже составляет 243 тысяч 220 человек.
- личного состава – около 243220 (+600) человек ликвидировано
- танков ‒ 4174 (+12) ед
- боевых бронированных машин ‒ 8131 (+13) ед
- артиллерийских систем – 4705 (+30) ед
- РСЗО – 698 (+1) ед
- средства ПВО – 454 (+2) ед
- самолетов – 315 (+0) ед
- вертолетов – 310 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3977 (+14)
- крылатые ракеты ‒ 1307 (+0)
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн - 7194 (+12) ед
- специальная техника‒ 703 (+5).
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что
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