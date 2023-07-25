Урожайные сутки по уничтожению арты. Генштаб обнародовал потери россиян за сутки

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные о потерях врага после начала полномасштабной войны.

За последние сутки ликвидировано еще 600 россиян, таким образом общее количество потерь окупантов уже составляет 243 тысяч 220 человек.

личного состава – около 243220 (+600) человек ликвидировано

танков ‒ 4174 (+12) ед

боевых бронированных машин ‒ 8131 (+13) ед

артиллерийских систем – 4705 (+30) ед

РСЗО – 698 (+1) ед

средства ПВО – 454 (+2) ед

самолетов – 315 (+0) ед

вертолетов – 310 (+0) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3977 (+14)

крылатые ракеты ‒ 1307 (+0)

корабли / катера ‒ 18 (+0) ед

автомобильной техники и автоцистерн - 7194 (+12) ед

специальная техника‒ 703 (+5).