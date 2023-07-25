Украинские морпехи уничтожили еще один российский вертолет
Удачная охота!
Фото: 38 окрема бригада морської піхоти / Автор невідомий
Воины 38 отдельной бригады морской пехоты сегодня утром уничтожили российский вертолет. Об этом они сообщают на своей странице в фейсбуке.
"Утро морпехов начинается не с кофе) Сегодня в 7:43 расчетом ПЗРК нашей бригады был уничтожен вражеский Ка-52. Слава морской пехоте Украины!", - говорится в сообщении.
Отметим, что Россия уже потеряла на войне против Украины более трех сотен вертолетов и столько же самолетов. Сегодня утром Генштаб ВСУ сообщал, что за минувшие сутки
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