Украинские морпехи уничтожили еще один российский вертолет

Воины 38 отдельной бригады морской пехоты сегодня утром уничтожили российский вертолет. Об этом они сообщают на своей странице в фейсбуке.

"Утро морпехов начинается не с кофе) Сегодня в 7:43 расчетом ПЗРК нашей бригады был уничтожен вражеский Ка-52. Слава морской пехоте Украины!", - говорится в сообщении.