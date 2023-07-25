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"Будет больше". Еврокомиссия предоставила Украине очередные €1,5 млрд макрофинансовой помощи

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Цель – помочь государству функционировать и восстанавливать инфраструктуру

"Будет больше". Еврокомиссия предоставила Украине очередные €1,5 млрд макрофинансовой помощи

Ursula von der Leyen

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выплате Украине очередного транша макрофинансовой помощи:

"Я решительно осуждаю российские удары по украинской инфраструктуре хранения и экспорта зерна. Пока Россия продолжает свою безжалостную войну, мы продолжаем поддерживать Украину. Сегодня мы выплатили еще 1.5 млрд евро, чтобы помочь государству функционировать и восстанавливать инфраструктуру. Будет больше".

Первый транш (без требования выполнения условий) макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро из всего 18 млрд евро Украина получила в январе. Второй транш в размере 1,5 млрд – в марте. Согласно договоренностям, все последующие 15 млрд евро Украина получает только за выполнение взятых обязательств.

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В статье: Урсула фон дер Ляйен война с россией
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