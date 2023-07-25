"Будет больше". Еврокомиссия предоставила Украине очередные €1,5 млрд макрофинансовой помощи
Цель – помочь государству функционировать и восстанавливать инфраструктуру
Ursula von der Leyen
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выплате Украине очередного транша макрофинансовой помощи:
"Я решительно осуждаю российские удары по украинской инфраструктуре хранения и экспорта зерна. Пока Россия продолжает свою безжалостную войну, мы продолжаем поддерживать Украину. Сегодня мы выплатили еще 1.5 млрд евро, чтобы помочь государству функционировать и восстанавливать инфраструктуру. Будет больше".
I firmly condemn the Russian strikes on Ukrainian grain storage and export infrastructure.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 25, 2023
As Russia continues its ruthless war, we continue to support Ukraine.
Today we paid another €1.5 billion, to help keep the state running and repair infrastructure.
More will come. pic.twitter.com/09aVv5mpIh
Первый транш (без требования выполнения условий) макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро из всего 18 млрд евро Украина получила в январе. Второй транш в размере 1,5 млрд – в марте. Согласно договоренностям, все последующие 15 млрд евро Украина получает только за выполнение взятых обязательств.
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