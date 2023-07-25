Как РФ срывала зерновую сделку. В ГУР опубликовали секретный доклад для кремлевской верхушки

Для высшего военно-политического руководства РФ был подготовлен закрытый итоговый Доклад "о работе российской части совместного координационного центра в ходе реализации Инициативы". Текст документа посвящен технологиям, которые применялись для препятствования реализации работы зернового коридора и в итоге привели к окончательному разрыву соглашения. Так называемый "совместный координационный центр" видел своей главной задачей максимальное уменьшение объема зерна, которое вывозилось в рамках Зернового соглашения.

"Качественная проверка судов также была одним из ключевых элементов сдерживания бесконтрольного роста экспорта зерна из украинских портов. При этом деятельность российских инспекторов была построена в строгом соответствии с разработанными методическими документами по организации проведения инспекции судов. По результатам проведенных инспекций было ограничено участие в Инициативе для 46 судов и ограничены в движении 303 судна на общий срок 342 суток".

Мероприятия по срыву Зернового соглашения были разбиты на несколько этапов. На первом, по инициативе российского президента, было приостановлено участие РФ в ЗС с 29.10.22 по 03.11.22. Согласно документу, это привело к падению объемов вывоза зерна с 4,2 млн в октябре до 2,6 в ноябре. Следующий этап – меры по ограничению допуска судов в порт Южный, уменьшение количества инспекционных команд (не более двух), остановки регистрации зерновозов.

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Эти меры позволили россиянам "эффективно сдерживать количество судов, направлявшихся в украинские порты, и значительно ограничить объем вывоза продовольствия из Украины, что в целом привело к невозможности Киевом экспортировать около 20 млн тонн грузов". Россияне отчитываются, что наименьшее количество продовольствия, которое экспортировалось из украинских портов (7,8 млн тонн), пришлось на третий этап Инициативы (с 19 марта по 17 июля 2023). Отдельное внимание было обращено на срыв поставок зерна по программе Всемирной продовольственной программы:

"Прекращены попытки украинцев использовать черноморскую инициативу для продолжения так называемой программы "Зерно из Украины" с привлечением судов, зафрахтованных по линии Всемирной продовольственной программы. Регистрация таких судов проходила только после представления письменных обязательств о неучастии в подобных акциях. Накопленный архив знаний позволит, при решении подобных задач, достичь высокого уровня эффективности в кратчайшие сроки".

В случае продления Зерновой сделки россияне будут использовать весь накопленный "опыт" для эффективного срыва договоренностей. Документ свидетельствует, что все действия по срыву Зерновой сделки – часть единого заранее разработанного плана. Целенаправленный обстрел украинской портовой инфраструктуры – очередной шаг в его реализации.