"Мы должны защитить Одессу". Зеленский обсудил с Сунаком усиление украинской ПВО
А также ситуацию на фронте
Sunak Twitter
Украина нуждается в срочном усилении ПВО – для защиты людей, исторического наследия и продолжения Черноморской зерновой инициативы. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Зеленский напомнил о ежедневных попытках России разрушить исторический центр Одессы и портовую инфраструктуру. Также президент Украины и премьер Великобритании обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, ход украинских наступательных операций и актуальные оборонные потребности Украины.
"Мы должны защитить Одессу. Отметили с Риши Сунаком принятие "Группой 7" Совместной декларации о поддержке Украины на Вильнюсском саммите НАТО и дальнейшее присоединение к ней других стран. А также скоординировали будущие шаги для ее наполнения конкретными гарантиями безопасности на двусторонней основе".
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