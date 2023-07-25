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"Мы должны защитить Одессу". Зеленский обсудил с Сунаком усиление украинской ПВО

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"Мы должны защитить Одессу". Зеленский обсудил с Сунаком усиление украинской ПВО

Sunak Twitter

Новина українською

Украина нуждается в срочном усилении ПВО – для защиты людей, исторического наследия и продолжения Черноморской зерновой инициативы. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Зеленский напомнил о ежедневных попытках России разрушить исторический центр Одессы и портовую инфраструктуру. Также президент Украины и премьер Великобритании обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, ход украинских наступательных операций и актуальные оборонные потребности Украины.

"Мы должны защитить Одессу. Отметили с Риши Сунаком принятие "Группой 7" Совместной декларации о поддержке Украины на Вильнюсском саммите НАТО и дальнейшее присоединение к ней других стран. А также скоординировали будущие шаги для ее наполнения конкретными гарантиями безопасности на двусторонней основе".

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В статье: Владимир Зеленский Риши Сунак ПВО ППО война с россией
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Источник:
t.me/V_Zelenskiy_official

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