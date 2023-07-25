"Мы должны защитить Одессу". Зеленский обсудил с Сунаком усиление украинской ПВО

Украина нуждается в срочном усилении ПВО – для защиты людей, исторического наследия и продолжения Черноморской зерновой инициативы. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Зеленский напомнил о ежедневных попытках России разрушить исторический центр Одессы и портовую инфраструктуру. Также президент Украины и премьер Великобритании обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, ход украинских наступательных операций и актуальные оборонные потребности Украины.