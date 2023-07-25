В Киеве на блокпосту водитель сбил двух военнослужащих, одного – насмерть

25 июля около 00:05 23-летний водитель автомобиля Фольксваген, двигаясь по проспекту Берестейскому в период действия комендантского часа, совершил наезд на военнослужащих Национальной гвардии, несших службу на блокпосту.

В результате ДТП один военный от полученных травм скончался. Другой был госпитализирован в тяжелом состоянии. Правоохранители задержали водителя. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Кроме того, автомобиль протаранил еще две припаркованные машины, в одной из которых находился военный территориального центра комплектования. Он получил легкие телесные повреждения, врачи оказали ему помощь.