В Киеве на блокпосту водитель сбил двух военнослужащих, одного – насмерть
Полиция показала кадры аварии на Берестейском проспекте в Киеве
Офіс Генерального прокурора
25 июля около 00:05 23-летний водитель автомобиля Фольксваген, двигаясь по проспекту Берестейскому в период действия комендантского часа, совершил наезд на военнослужащих Национальной гвардии, несших службу на блокпосту.
В результате ДТП один военный от полученных травм скончался. Другой был госпитализирован в тяжелом состоянии. Правоохранители задержали водителя. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Кроме того, автомобиль протаранил еще две припаркованные машины, в одной из которых находился военный территориального центра комплектования. Он получил легкие телесные повреждения, врачи оказали ему помощь.
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