  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Киеве на блокпосту водитель сбил двух военнослужащих, одного – насмерть
В тренде

В Киеве на блокпосту водитель сбил двух военнослужащих, одного – насмерть

Общие новости
(1 голосов)

Полиция показала кадры аварии на Берестейском проспекте в Киеве

В Киеве на блокпосту водитель сбил двух военнослужащих, одного – насмерть

Офіс Генерального прокурора

Новина українською

25 июля около 00:05 23-летний водитель автомобиля Фольксваген, двигаясь по проспекту Берестейскому в период действия комендантского часа, совершил наезд на военнослужащих Национальной гвардии, несших службу на блокпосту.

В результате ДТП один военный от полученных травм скончался. Другой был госпитализирован в тяжелом состоянии. Правоохранители задержали водителя. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Кроме того, автомобиль протаранил еще две припаркованные машины, в одной из которых находился военный территориального центра комплектования. Он получил легкие телесные повреждения, врачи оказали ему помощь.

Читайте такжеВоенный и экс-футболист умер в больнице при странных обстоятельствах. Версия следствия – патология сердца, но семья уверена в его избиении

По теме
yellow-arrow
"Будет больше". Еврокомиссия предоставила Украине очередные €1,5 млрд макрофинансовой помощи
yellow-arrow
Наступательные действия на нескольких направлениях. В Генштабе рассказали о текущих успехах ВСУ
yellow-arrow
"Мы должны защитить Одессу". Зеленский обсудил с Сунаком усиление украинской ПВО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде