Еще одна страна присоединилась к гарантиям безопасности от G7 для Украины

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску провела телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в котором сообщила о решении Бухареста присоединиться к гарантиям безопасности для Украины, предложенных странами G7 на саммите в Вильнюсе. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Румынии.

Читайте также Президент рассказал, какие страны присоединились к декларации гарантий безопасности от G7 для Украины

Также стороны обсудили последние события в Черном море – осудили атаки РФ на гражданское население, речную и морскую инфраструктуру Украины, а также "циничный способ, которым РФ влияет на глобальную продовольственную безопасность".

Как известно, к гарантиям безопасности, предложенных странами G7, присоединились Дания, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Чехия, Финляндия, Исландия, Бельгия и Португалия.