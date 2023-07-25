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Еще одна страна присоединилась к гарантиям безопасности от G7 для Украины

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Еще одна страна присоединилась к гарантиям безопасности от G7 для Украины

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Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску провела телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в котором сообщила о решении Бухареста присоединиться к гарантиям безопасности для Украины, предложенных странами G7 на саммите в Вильнюсе. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Румынии.

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Также стороны обсудили последние события в Черном море – осудили атаки РФ на гражданское население, речную и морскую инфраструктуру Украины, а также "циничный способ, которым РФ влияет на глобальную продовольственную безопасность".

Как известно, к гарантиям безопасности, предложенных странами G7, присоединились Дания, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Чехия, Финляндия, Исландия, Бельгия и Португалия.

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В статье: G7 война с россией
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Источник:
mae.ro

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