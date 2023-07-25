Череватый объяснил, как освобождение Авдеевки сможет помочь ВСУ в отвоевании Бахмута
Идут тяжелые бои
Генштаб
"Доступ" к Андреевке, в районе которой украинские военные выбивают россиян, позволит окружить врага в Бахмуте, где ведутся тяжелые бои. Об этом заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.
"Она, как и любые населенные пункты вокруг Бахмута, которые будут взяты, позволяет завершать операцию по окружению Бахмута и вытеснить или взять в кольцо врага".
Оккупанты очень хорошо готовятся, минируют позиции, поэтому перед штурмовыми операциями все украинские подразделения проходят мощную подготовку и слаженность.
"В том числе как проходить минные поля, противотанковые рвы, в том числе используя предоставленные немецкие Biber".
Также спикер отметил, что украинские военные успешно применяют кассетные боеприпасы в Бахмутском районе.
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