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Череватый объяснил, как освобождение Авдеевки сможет помочь ВСУ в отвоевании Бахмута

Общие новости
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Идут тяжелые бои

Череватый объяснил, как освобождение Авдеевки сможет помочь ВСУ в отвоевании Бахмута

Генштаб

Новина українською

"Доступ" к Андреевке, в районе которой украинские военные выбивают россиян, позволит окружить врага в Бахмуте, где ведутся тяжелые бои. Об этом заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Она, как и любые населенные пункты вокруг Бахмута, которые будут взяты, позволяет завершать операцию по окружению Бахмута и вытеснить или взять в кольцо врага".

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Оккупанты очень хорошо готовятся, минируют позиции, поэтому перед штурмовыми операциями все украинские подразделения проходят мощную подготовку и слаженность.

"В том числе как проходить минные поля, противотанковые рвы, в том числе используя предоставленные немецкие Biber".

Также спикер отметил, что украинские военные успешно применяют кассетные боеприпасы в Бахмутском районе.

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В статье: ВСУ Сергей Череватый война с россией
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