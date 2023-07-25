Череватый объяснил, как освобождение Авдеевки сможет помочь ВСУ в отвоевании Бахмута

"Доступ" к Андреевке, в районе которой украинские военные выбивают россиян, позволит окружить врага в Бахмуте, где ведутся тяжелые бои. Об этом заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Она, как и любые населенные пункты вокруг Бахмута, которые будут взяты, позволяет завершать операцию по окружению Бахмута и вытеснить или взять в кольцо врага".

Читайте также Наступательные действия на нескольких направлениях. В Генштабе рассказали о текущих успехах ВСУ

Оккупанты очень хорошо готовятся, минируют позиции, поэтому перед штурмовыми операциями все украинские подразделения проходят мощную подготовку и слаженность.

"В том числе как проходить минные поля, противотанковые рвы, в том числе используя предоставленные немецкие Biber".

Также спикер отметил, что украинские военные успешно применяют кассетные боеприпасы в Бахмутском районе.