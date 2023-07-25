Россияне отступили в районе Андреевки. Череватый объяснил, как это поможет ВСУ в отвоевании Бахмута
Идут тяжелые бои
Генштаб
"Доступ" к Андреевке, в районе которой украинские военные выбили россиян, позволяет окружить врага в Бахмуте, где ведутся тяжелые бои. Об этом заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.
"Она, как и любые населенные пункты вокруг Бахмута, позволяет завершать операцию по окружению Бахмута и вытеснить или взять в кольцо врага".
Оккупанты очень хорошо готовятся, минируют позиции, поэтому перед штурмовыми операциями все украинские подразделения проходят мощную подготовку и слаженность.
"В том числе как проходить минные поля, противотанковые рвы, в том числе используя предоставленные немецкие Biber".
Также спикер отметил, что украинские военные успешно применяют кассетные боеприпасы в Бахмутском районе.
Популярное сейчас
- Молодежная сборная Украины официально получила нового главного тренера
- От самого дорогого трансфера Шахтера до посредственности в Панатинаикосе: кем стал Бернард
- Динамо нашло нового официального спонсора
- "Первая боевая задача": Владислав Ващук опубликовал фото с фронта
- Почти 2,5 миллиона за пост. Роналду стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме
- Жена Степаненко: Когда Месси перешел в Майами, все звонили, просили через Кривцова футболки
Новости по теме
- 14:21 Украинские На севере и юге от Бахмута продолжаются бои, у нас есть продвижение, - Череватый
- 14:36 Украинские В Восточной группировке войск рассказали об успехах ВСУ под Бахмутом
- 18:14 Украинские "Есть определенный элемент того, что мы перехватываем инициативу", - Череватый рассказал о ситуации в Бахмуте