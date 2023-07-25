СМИ: США готовят новый пакет помощи для Украины – список того, что в него войдет

Администрация Джо Байдена направит Украине дополнительную военную помощь на сумму до 400 миллионов долларов. В новый пакет США войдут различные боеприпасы для передовых систем ПВО и определенное количество небольших разведывательных беспилотников Hornet.

Издание Associated Press сообщает, что США передадут Украине ракеты для РСЗО HIMARS и ЗРК NASAMS, а также противотанковые ракетные комплексы "Стингер" и ПЗРК "Джавелин". Оружие предоставляется через полномочия президента – этот шаг позволит Пентагону осуществлять передачу со своих складов.

Также американцы отправляют артиллерийские снаряды для гаубиц и 32 бронетранспортера Stryker, оборудование для разминирования, минометы, ракеты Hydra-70 и 28 миллионов патронов к стрелковому оружию. Отметим, что пакет помощи еще не объявлен официально, а чиновники говорили на правах анонимности.

Американские сенаторы Марк Келли и Тэмми Дакворд призвали продолжать военную поддержку Украины в ее войне против агрессора. Колонку об этом они опубликовали в The New York Times. По их мнению, Штаты должны оставаться преданными делу обеспечения Украины ракетами, артиллерийскими снарядами и другими боеприпасами, которые на этом этапе войны могут стать решающим фактором в принятии командиром решения об атаке.

Сенаторы напомнили, как менялись приоритеты США в военной помощи Украине – от ракетных комплексов Javelin и Stinger до дальнобойной артиллерии, систем ПВО и, наконец, боевых танков, начала подготовки украинских летчиков на истребителях F-16 и предоставления кассетных боеприпасов.