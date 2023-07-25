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СМИ: США готовят новый пакет помощи для Украины – список того, что в него войдет

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Информирует AP

СМИ: США готовят новый пакет помощи для Украины – список того, что в него войдет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Администрация Джо Байдена направит Украине дополнительную военную помощь на сумму до 400 миллионов долларов. В новый пакет США войдут различные боеприпасы для передовых систем ПВО и определенное количество небольших разведывательных беспилотников Hornet.

Издание Associated Press сообщает, что США передадут Украине ракеты для РСЗО HIMARS и ЗРК NASAMS, а также противотанковые ракетные комплексы "Стингер" и ПЗРК "Джавелин". Оружие предоставляется через полномочия президента – этот шаг позволит Пентагону осуществлять передачу со своих складов.

Также американцы отправляют артиллерийские снаряды для гаубиц и 32 бронетранспортера Stryker, оборудование для разминирования, минометы, ракеты Hydra-70 и 28 миллионов патронов к стрелковому оружию. Отметим, что пакет помощи еще не объявлен официально, а чиновники говорили на правах анонимности.

Американские сенаторы Марк Келли и Тэмми Дакворд призвали продолжать военную поддержку Украины в ее войне против агрессора. Колонку об этом они опубликовали в The New York Times. По их мнению, Штаты должны оставаться преданными делу обеспечения Украины ракетами, артиллерийскими снарядами и другими боеприпасами, которые на этом этапе войны могут стать решающим фактором в принятии командиром решения об атаке.

Сенаторы напомнили, как менялись приоритеты США в военной помощи Украине – от ракетных комплексов Javelin и Stinger до дальнобойной артиллерии, систем ПВО и, наконец, боевых танков, начала подготовки украинских летчиков на истребителях F-16 и предоставления кассетных боеприпасов.

"Некоторые будут критиковать наши решения как слишком медленные; другие скажут, что они заходят слишком далеко. Важно то, что США продолжают лидировать в поддержке Киева, ведь даже когда война продолжается уже второй год, ставки не снизились ни на дюйм. Мир, в котором победит Украина, является более безопасным. Это мир, в котором мы сможем еще больше укрепить альянс НАТО и создать оплот против таких тиранов, как Путин".

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В статье: война с россией
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Источник:
AP

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