Депутата-слугу Аристова заметили на Мальдивах, он оперативно написал заявляние о сложений полномочий
Депутат был замечен в одном из элитных отелей
фото из свободных источников
Заместитель главы Комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, "слуга народа" Юрий Аристов был замечен в 5-звездном отеле Waldorf Astoria Maldives на Мальдивах.
Об этом идет речь в расследовании "Слідство.Інфо".
Источники издания отметили, что "слугу народа" видели в гостинице в середине июля. В гостинице подтвердили, что Юрий Аристов действительно был их гостем, но уже выселился.
Waldorf Astoria Maldives – 5-звездочный курорт, расположенный "среди белых песков и кристально голубых вод" на самом большом острове Мальдив. Курорт насчитывает 119 вилл для "уникального и незабываемого отдыха".
Издание не знает, в какие виллы отдыхал Аристов, однако стоимость проживания варьируется от 100 тыс. грн до 323 тыс. грн за ночь. Также в отеле есть позиция более миллиона гривен за одну ночь - с тремя спальными комнатами, бассейнами и доступом к пляжу.
Впрочем, чуть позже в тот же день Аристов написал заявление о сложении полномочий народного депутата.
Об этом в Facebook сообщил спикер Совета Руслан Стефанчук.
"В Верховную Раду Украины поступило заявление от народного депутата Украины Аристова Ю.Ю. о сложении полномочий народного депутата Украины. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", - отметил он.
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