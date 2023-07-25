Депутата-слугу Аристова заметили на Мальдивах, он оперативно написал заявляние о сложений полномочий

Заместитель главы Комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, "слуга народа" Юрий Аристов был замечен в 5-звездном отеле Waldorf Astoria Maldives на Мальдивах.

Об этом идет речь в расследовании "Слідство.Інфо".

Источники издания отметили, что "слугу народа" видели в гостинице в середине июля. В гостинице подтвердили, что Юрий Аристов действительно был их гостем, но уже выселился.

Waldorf Astoria Maldives – 5-звездочный курорт, расположенный "среди белых песков и кристально голубых вод" на самом большом острове Мальдив. Курорт насчитывает 119 вилл для "уникального и незабываемого отдыха".

Издание не знает, в какие виллы отдыхал Аристов, однако стоимость проживания варьируется от 100 тыс. грн до 323 тыс. грн за ночь. Также в отеле есть позиция более миллиона гривен за одну ночь - с тремя спальными комнатами, бассейнами и доступом к пляжу.

Впрочем, чуть позже в тот же день Аристов написал заявление о сложении полномочий народного депутата.

Об этом в Facebook сообщил спикер Совета Руслан Стефанчук.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от народного депутата Украины Аристова Ю.Ю. о сложении полномочий народного депутата Украины. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", - отметил он.