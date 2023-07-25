Залужный показал, как пушкари 59-й отдельной мотопехотной бригады уничтожают россиян из Гиацинта
Видеосюжет
Ministry of Defense of Ukraine
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный поделился видео, которое доказывает, что пушка "Гиацинт" в руках опытных артиллеристов – очень эффективна.
"Это ежедневно доказывают воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, которые работают на одном из самых сложных направлений", – отметил Залужный.
"Есть такой хороший лозунг: "Пот артиллериста бережет кровь пехоты". И это действительно так. Мы стараемся прикладывать максимум усилий, чтобы как можно лучше поддерживать в боях наших пехотинцев", – говорит командир артиллерийской батареи.
2А36 "Гиацинт-Б" – советская прицепная пушка калибра 152 мм. Предназначена для подавления и уничтожения живой силы, огневых средств и боевой техники противника, находящихся на марше, в местах скопления и опорных пунктах. Пушка пригодна к использованию в различных погодно-климатических условиях.
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