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Резников – об отставании контрнаступления ВСУ от графика и Крымском мосту как официальной цели

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Прогнозирует важное решение от НАТО уже в следующем году

Резников – об отставании контрнаступления ВСУ от графика и Крымском мосту как официальной цели

Міноборони

Новина українською

Министр обороны Украины Алексей Резников дал большое интервью изданию CNN. Он отметил, что Украина будет продолжать осуществлять атаки на оккупированный Россией Крым и Керченский мост, а также признал, что план контрнаступления отстает от графика.

"Все эти цели являются официальными целями, потому что это уменьшит способность РФ воевать против нас и поможет спасти жизни украинцев. Это нормальная тактика – разрушить логистические линии своего врага, чтобы остановить возможности получить больше боеприпасов, получить больше топлива, получить больше продовольствия и так далее. Вот почему мы будем использовать эту тактику против них".

"Планирует ли Украина усилить атаки на российские корабли в Черном море? У нас есть возможности. У нас есть оружие, вспомните, что было с крейсером "Москва". Если они будут угрожать нам в Черном море, то мы будем вынуждены ответить".

"Относительно контрнаступления: операция идет по плану. Наши генералы, наши командиры видят реальную ситуацию на поле боя. И еще раз повторяю, что главная ценность для нас – это жизнь наших солдат".

На вопрос о том, не отстает ли контрнаступление от графика, он признал, что отстает. Если украинские силы смогут успешно прорвать значительные оборонительные линии Москвы вдоль украинского побережья Азовского моря, соединяющего Крым с Донбассом, то это будет "хорошим результатом" для Киева, сказал Резников.

"Мы должны сделать это, думая о жизни наших солдат, а не россиян. Они используют солдат как пушечное мясо. Это война, и я думаю, что мы снова покажем миру, что мы выиграем эту войну".

Резников сообщил, что обучение украинских пилотов полетам на F-16 начнется в августе, добавив, что если бы Киев имел истребители сейчас, они "безусловно" помогли бы достичь большего прогресса в контрнаступлении. Также он отметил, что передаст Соединенным Штатам отчет об использовании в Украине кассетных боеприпасов.

"После победы принятие Украины в Альянс будет в интересах НАТО, потому что мы стали настоящим восточным щитом НАТО, восточным щитом Европы. Украина получила реальный боевой опыт – как сдерживать россиян, как побеждать их, как бить их, используя стандартное оружие НАТО".

Резников спрогнозировал, что заявка Украины на членство в НАТО будет принята в июле 2024 года, когда в Вашингтоне состоится саммит НАТО по случаю 75-й годовщины Альянса. На вопрос, считает ли он, что война закончится до следующего лета, он быстро ответил: "Да. Мы выиграем эту войну".

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В статье: Алексей Резников война с россией контрнаступление
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Источник:
CNN

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