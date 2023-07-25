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Адвокат УАФ: Давление на Павелко и Записоцкого может негативно повлиять на украинский футбол на мировой арене

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Тяжба продолжается

Адвокат УАФ: Давление на Павелко и Записоцкого может негативно повлиять на украинский футбол на мировой арене

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Адвокат УАФ Сергей Бойко в интервью Эспресо-ТВ предположил, что привлечение Андрея Павелко и Юрия Записоцкого к ответственности может повлиять на выступления украинских команд на международной арене.

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- Два руководящих лица УАФ сейчас отсутствуют в Доме футбола. Как это сказывается на деятельности УАФ? Что мы можем увидеть в перспективе?

- Это фактически не сказывается на деятельности, поскольку УАФ - общественная организация, соответствующие должностные лица выполняют задачи, которые стоят перед общественной организацией. Это мы можем видеть и по выступлению наших спортсменов - идет речь, в частности, о молодежном чемпионате Европы, на котором успешно выступили.

В то же время хочу обратить внимание, что именно такое давление на руководство УАФ, в частности Андрея Павелко и Юрия Записоцкого, может негативно повлиять на украинский футбол на мировой арене.

В настоящее время в рф активно обсуждается тема об исключении фактически единственного голоса Украины в УЕФА, поскольку господин Павелко является членом Исполкома УЕФА. Именно это сфальсифицированное уголовное производство может иметь негативные последствия на международной футбольной арене для Украины.

- Когда сообщалось об изменении меры пресечения для Андрея Павелко, ранее внесенный залог перечислили в пользу государства. Его уже не вернуть?

- Данное решение об изменении меры пресечения в отношении клиента, соответственно, и взыскании залога в доход государства в настоящее время, будет обжаловаться.

Мы прошли апелляционную инстанцию, сейчас мы готовим кассационную жалобу. И данное решение будет обжаловано в ЕСПЧ, поскольку те очевидные нарушения, которые были, к сожалению, допущены львовским судом как первой, так и второй инстанции, - они не должны быть оставлены без внимания.

Такие юридические действия будут нами совершаться, решение мы стремимся отменить, соответственно, залог должен быть возвращен, и решение об изменении также должно быть отменено.

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В статье: Андрей Павелко Юрий Записоцкий УАФ
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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Lithium (Киев)
25.07.2023 в 23:21
Допоки в нашому футболі будуть такі яскраві персонажі, як суркіси, конькови та павелки - українського футболу на світовій арені не буде.
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SSFC (Белозерье)
25.07.2023 в 23:19
Піздьож!!! Вибачте за мій французький.
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