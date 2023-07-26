Сбитый вертолет и несколько десятков арты. Генштаб – о потерях россиян за 25 июля

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.07.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 243680 (+460) человек ликвидировано,

танков – 4177 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 8136 (+5) ед,

артиллерийских систем – 4727 (+22) ед,

РСЗО – 698 (+0) ед,

средства ПВО – 457 (+3) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 311 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3993 (+16),

крылатые ракеты – 1307 (+0),

корабли / катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 7211 (+17) ед,

специальная техника – 708 (+5).

Данные уточняются.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены вражеский вертолет Ка-52, 5 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств на огневой позиции, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 зенитно-ракетных комплекса противника.