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Западные партнеры Украины все еще согласовывают детали подготовки пилотов ВСУ на F-16 – Politico

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Несмотря на амбициозные сроки поставок истребителей, планы все еще нуждаются в доработке

Западные партнеры Украины все еще согласовывают детали подготовки пилотов ВСУ на F-16 – Politico

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

На данный момент западные партнеры Украины даже не согласовали план подготовки украинских пилотов для полетов на обещанных истребителях F-16. Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники (три американских анонимных чиновника, знакомых с ходом переговоров).

Пока ни одна из 11 стран-участников авиакоалиции публично не выделила самолеты для этой программы.

Одно из предложений по обучению, которое обсуждалось, предусматривает отправку украинских пилотов в Соединенные Штаты для прохождения инструктажа в одном из подразделений американской Национальной гвардии (Тусон, Аризона). Однако эта идея не получила достаточной поддержки.

Другой план предусматривает отправку американских пилотов в Европу, чтобы там они тренировали украинцев. Ни одна из идей не снята с повестки дня, но и окончательных решений до сих пор не принято. По словам чиновников, еще один учебный центр будет создан в Дании.

Обучение на F-16 не могут начаться, пока Государственный департамент США официально не одобрит передачу сопутствующих учебных материалов, таких как инструкции и симуляторы полетов. Такого одобрения до сих пор не произошло. Представитель министерства обороны Дании отказался от комментариев, как и представитель министерства обороны Нидерландов. Спикер Госдепа США также отказался комментировать передачу материалов.

По словам американских чиновников, самолеты прибудут не раньше весны.

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В статье: F-16 Politico война с россией
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Источник:
politico.com

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