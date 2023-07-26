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Президент Украины пообещал, что хорошие новости о применении украинских дронов будут чаще

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"И это принципиально"

Президент Украины пообещал, что хорошие новости о применении украинских дронов будут чаще

Zelenskiy Official

Новина українською

Владимир Зеленский рассказал о сегодняшнем потенциале "Армии дронов" в рамках очередного обращения к гражданам Украины.

"Чиновники представили результаты первого года армии дронов. Уже не проекта, а реальной украинской армии дронов. Состоялась презентация различных видов украинских дронов, которые используются для обороны, а также встреча с производителями, проектировщиками, донорами".

"Журналисты и представители гражданского общества имели возможность увидеть, какой потенциал достигнут за первый год армии дронов и как армия будет увеличиваться. Абсолютно нужны обороне все дроны – от довольно простых "Мавиков" до морских дронов и ударных дронов, которые способны действовать на большом расстоянии".

"Часто на Ставке мы обсуждаем эту тематику и часто – на повышенных тонах. Но результаты есть, и это можно увидеть в новостях. Хорошие новости с применением украинских дронов будут чаще. И это принципиально".

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В статье: Владимир Зеленский Армия дронов война с россией дрон БПЛА
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