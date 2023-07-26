Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики не поддержал отставку Ткаченко – нардепы отреагировали

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики большинством голосов не поддержал отставку Министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко. Об этом говорится в свежем сообщении ведомства.

Вопрос об отставке Министра будет рассматриваться путем голосования в сессионном зале Верховной Рады Украины. Народный депутат Ярослав Железняк отметил следующее:

"У нас уже было 100500 случаев, когда перед отставкой профильный комитет не берет на себя прямую рекомендацию, а выносит решение на рассмотрение зала. Даже за последнее время много таких случаев было. Поэтому: 1) это решение гуманитарного Комитета открывает путь к вынесению вопроса в зал; 2) в пленарном зале господина Ткаченко уволят. Вот и вся новость".

В то же время нардеп Владимир Вятрович в Facebook сообщил, что соответствующее решение на заседании 26 июля поддержали лишь четверо членов профильного комитета.