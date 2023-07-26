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Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики не поддержал отставку Ткаченко – нардепы отреагировали

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Теперь этот вопрос рассмотрят путем голосования в зале Верховной Рады

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики не поддержал отставку Ткаченко – нардепы отреагировали

Комітет гуманітарної та інформаційної політики

Новина українською

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики большинством голосов не поддержал отставку Министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко. Об этом говорится в свежем сообщении ведомства.

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Вопрос об отставке Министра будет рассматриваться путем голосования в сессионном зале Верховной Рады Украины. Народный депутат Ярослав Железняк отметил следующее:

"У нас уже было 100500 случаев, когда перед отставкой профильный комитет не берет на себя прямую рекомендацию, а выносит решение на рассмотрение зала. Даже за последнее время много таких случаев было. Поэтому: 1) это решение гуманитарного Комитета открывает путь к вынесению вопроса в зал; 2) в пленарном зале господина Ткаченко уволят. Вот и вся новость".

В то же время нардеп Владимир Вятрович в Facebook сообщил, что соответствующее решение на заседании 26 июля поддержали лишь четверо членов профильного комитета.

"За проголосовали только четверо депутатов: я, Княжицкий, Федина и Лерос. Ткаченко может стать уникальным министром, которого дважды не отправили в отставку. Очевидно, за особые заслуги".

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В статье: Герман Ткаченко война с россией
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