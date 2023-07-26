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Украина инвестирует 40 миллиардов гривен из госбюджета в производство беспилотников

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Сообщил премьер

Украина инвестирует 40 миллиардов гривен из госбюджета в производство беспилотников

Шмигаль Facebook

Новина українською

Украина должна быть на шаг впереди врага и беречь каждого воина – такие возможности дают беспилотники. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем выступлении на форуме, посвященном годовщине проекта "Армия дронов". Форум объединил украинских производителей БПЛА и дал площадку обсудить и представить передовые технологии в этом направлении.

"Год назад по инициативе Президента Владимира Зеленского UNITED24 мы собрали более 4 млрд грн, которые инвестировали в украинских производителей беспилотников. В то время их было меньше десятка. Сегодня это более 40 компаний, которые имеют контракты с государством, а производство БПЛА выросло в десятки раз".

Со своей стороны правительство выделило 40 млрд грн в этом году, которые инвестирует в украинских производителей беспилотников. Правительство устранило таможенные барьеры для завоза запчастей и комплектаций, подняло долю прибыли производителей БПЛА до 25%, а также приняло решение, которое будет способствовать массовому производству боеприпасов для дронов.

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В статье: Денис Шмыгаль Армия дронов дрон БПЛА
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Источник:
kmu.gov.ua

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