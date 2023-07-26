Зеленский сообщил об усилении украинской ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал текущие отчеты о поставках оружия и боеприпасов в рамках ежедневного селектора.

Также Зеленский рассказал, что заслушал доклады Главного управления разведки, Службы безопасности Украины и Валерия Залужного.

"Есть усиление для нашей системы ПВО. Его направят туда, где сейчас больше всего нужно. ГУР и СВР доложили об активности врага и его ближайших планах. СБУ – о ходе последних реализаций в отношении врага внутри государства. Главнокомандующий Залужный проинформировал о наступательных и оборонительных действиях по всей линии соприкосновения. Верим в наших ребят. Работаем дальше".