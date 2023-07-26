  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский сообщил об усилении украинской ПВО
В тренде

Зеленский сообщил об усилении украинской ПВО

Общие новости
(1 голосов)

Системы направят туда, где они сейчас больше всего нужны

Зеленский сообщил об усилении украинской ПВО

Генштаб

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал текущие отчеты о поставках оружия и боеприпасов в рамках ежедневного селектора.

Также Зеленский рассказал, что заслушал доклады Главного управления разведки, Службы безопасности Украины и Валерия Залужного.

"Есть усиление для нашей системы ПВО. Его направят туда, где сейчас больше всего нужно. ГУР и СВР доложили об активности врага и его ближайших планах. СБУ – о ходе последних реализаций в отношении врага внутри государства. Главнокомандующий Залужный проинформировал о наступательных и оборонительных действиях по всей линии соприкосновения. Верим в наших ребят. Работаем дальше".

Читайте также"Мы должны защитить Одессу". Зеленский обсудил с Сунаком усиление украинской ПВО

По теме
yellow-arrow
С Мурманского аэродрома взлетели 12 ракетоносителей Ту-95. Угроза нанесения ударов после 17 часов
yellow-arrow
В ВСУ опровергли информацию о потере трех населенных пунктов в Луганской области
yellow-arrow
Россия готовит корабли и авиацию для блокирования районов Черного моря
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Зеленский ПВО ППО война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/V_Zelenskiy_official

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде