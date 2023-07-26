Россия готовит корабли и авиацию для блокирования районов Черного моря
Россияне практикуют поражение гражданских судов
Крейсер Москва, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После выхода России из зерновой инициативы вооруженные силы оккупантов активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации черноморского флота. Россияне, в частности, отрабатывают блокирование морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей.
Как сообщает Military Media Center, россияне практикуют поражение гражданских судов, следующих в и из портов Украины. При этом они продолжают совершенствовать систему обороны Крыма, в частности Армянского и Перекопского направлений.
Ранее руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что РФ может готовить в Черном море атаку "под чужим флагом". Рассматривается вариант с атакой иностранного судна, в которой россияне обвинят Украину, или же удар с этого судна.
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