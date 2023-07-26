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В ВСУ опровергли информацию о потере трех населенных пунктов в Луганской области

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Тактическая линия особо не изменилась

В ВСУ опровергли информацию о потере трех населенных пунктов в Луганской области

Zelenskiy Official

Новина українською

В Вооруженных силах Украины опровергли потерю трех населенных пунктов на северо-востоке страны вблизи Купянска. Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый отметил в свежем комментарии для CNN следующее:

"Мы этого не подтверждаем. Тактическая линия там особо не изменилась".

Его слова прозвучали после того, как российские официальные ведомства и некоторые украинские источники (DeepStatе) сообщили, что армия Российской Федерации заставила украинские Силы обороны отступить на несколько километров и оставить при этом три небольших населенных пункта возле Кармазиновки. Речь шла о Надии, Сергеевке и Новоегоровке.

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В статье: Сергей Череватый
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Источник:
CNN

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