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С Мурманского аэродрома взлетели 12 ракетоносителей Ту-95. Угроза нанесения ударов после 17 часов

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Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги

С Мурманского аэродрома взлетели 12 ракетоносителей Ту-95. Угроза нанесения ударов после 17 часов

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Вечером 26 июля существует угроза нанесения ударов по территории Украины. 12 вражеских Ту-95мс взлетели с аэродрома в Мурманской области РФ. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 17:00.

Об этом сообщает пресс-центр Командования Воздушных сил.

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"Группа вражеских Ту-95мс (12 самолетов) вылетела из аэродрома "Оленья", Мурманской области России. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи - 17.00. Следите за сообщениями. В случае объявления тревоги - направляйтесь в укрытие!", - говорится в заявлении.

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В статье: война с россией
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