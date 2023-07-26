С Мурманского аэродрома взлетели 12 ракетоносителей Ту-95. Угроза нанесения ударов после 17 часов
Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги
Вечером 26 июля существует угроза нанесения ударов по территории Украины. 12 вражеских Ту-95мс взлетели с аэродрома в Мурманской области РФ. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 17:00.
Об этом сообщает пресс-центр Командования Воздушных сил.
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"Группа вражеских Ту-95мс (12 самолетов) вылетела из аэродрома "Оленья", Мурманской области России. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи - 17.00. Следите за сообщениями. В случае объявления тревоги - направляйтесь в укрытие!", - говорится в заявлении.
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