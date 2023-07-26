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В Украине продолжаются проверки военкоматов. О подозрении сообщили 21 человеку

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С начала войны ГБР расследует 106 уголовных производств

В Украине продолжаются проверки военкоматов. О подозрении сообщили 21 человеку

фото из свободных источников

Новина українською

В Украине продолжаются проверки военкоматов. С начала войны Государственное бюро расследований (ГБР) расследует 106 уголовных производств по нарушениям при работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом заявил первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram.

"Сообщено о подозрении 21 человеку. 8 обвинительных актов в отношении 16 человек - направлено в суд", - рассказал он.

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Павлюк напомнил, что созданные рабочие группы по проверкам военкоматов от Министерства обороны работают в регионах.

"Анализируется все - опыт службы, репутация, информация в публичном пространстве, обращение граждан, поступивших на горячую линию и другими каналами. Продолжается работа над предложениями изменений нормативно-правовых актов. Кроме этого, в приоритете - цифровизация работы центров комплектования", - отметил замминистра обороны.

Кроме того, как отметил Павлюк, принято уже более 2300 обращений граждан.

"Темы охватывают весь спектр вопросов, которые могут возникнуть при взаимодействии с ТЦК и СП – от коррупционных проявлений до качества организации работы. Каждое обращение прорабатывается индивидуально", – добавил он.

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