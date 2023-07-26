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МОК официально пригласил 203 страны на Олимпиаду-2024. Россия и Беларусь пока что вне списка

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Впрочем, это не означает, что российские и белорусские спортсмены не будут приглашены под нейтральным флагом

МОК официально пригласил 203 страны на Олимпиаду-2024. Россия и Беларусь пока что вне списка

фото из свободных источников

Новина українською

Международный Олимпийский Комитет направил официальные приглашения 203 странам на участие в Олимпийских играх 2024 года. Об этом сообщается на официальном сайте МОК.

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Приглашение на участие направляется за год до старта Олимпиады – соревнования в 2024 году во Франции начнутся 26 июля.

Не получили приглашения только 3 страны – Гватемала (отстранена МОК), а также Россия и Беларусь. Все остальные – 203 страны – приглашены на Игры-2024 в Париж.

Отсутствие приглашения означает, что эти страны не будут представлены на Олимпиаде-2024 под флагом. В то же время это не означает, что спортсмены из России или Беларуси точно не будут соревноваться на Играх.

Как отмечено в заявлении МОК, решение по их участию будет "принято в правильное время". Ожидается, что это может произойти на сессии МОК в октябре 2023 года.

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В статье: Олимпиада-2024 война с россией
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Источник:
МОК

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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
26.07.2023 в 17:19
оркостан и бля@орусь нах с пляжа
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