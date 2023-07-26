Президент МОК: Миссия Олимпийских игр – объединить весь мир в мирном соревновании

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах поделился своими ожиданиями от Олимпиады-2024.

"Сегодня, за год до Олимпийских игр в Париже 2024 года, мы празднуем новый этап в этой великой олимпийской истории.

С Олимпийскими играми в Париже 2024 мы действительно можем с нетерпением ожидать наступления новой эры Олимпийских игр. Эти Олимпийские игры будут более инклюзивными, молодыми, более городскими и более устойчивыми.

Это будут первые Олимпийские игры, которые проводятся при идеальном гендерном паритете. Таким образом, мы можем ожидать, что Олимпийские игры будут соответствовать нашей Олимпийской повестке дня от начала до конца.

Миссия Олимпийских игр – объединить весь мир в мирном соревновании. В нашем хрупком мире, где растут конфликты, разногласия и войны, нам как никогда нужна эта связующая сила.

Олимпийские игры всегда должны строить мосты взаимопонимания и дружбы", – сказал Бах.