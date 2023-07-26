Малюк: Разрушение Крымского моста в 2022 году – реализация СБУ

Служба безопасности Украины признала причастность к разрушению Крымского моста в октябре 2022 года.

Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк на спецпогашении марки посвященной работе спецслужбы.

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"Много различных операций, специальных операций, о некоторых из них мы сможем говорить вслух после Победы, об отдельных из них мы вообще не будем говорить. Мой коллега (генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский - прим.) сегодня надел соответствующую футболку, это одна из наших реализаций, а именно разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года", - сказал Малюк.

Малюк выразил убеждение, что уникальные спецоперации, которые проводит СБУ, станут сюжетами для новых марок.

Напомним, что утром 8 октября 2022 года стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.

Рано утром 17 июля 2023 года так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. Российские ТГ-каналы сообщили, что на мосту "упал" пролет.

Позже стало известно, что мост был атакован с помощью надводных дронов. Источники УП сообщили, что ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС.