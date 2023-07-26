Зеленский ответил на петицию о снятии санкций с Parimatch - поручил Шмыгалю проработать вопрос
Петиция набрала нужные 25 тысяч голосов
Zelenskiy Official
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с просьбой снять санкции РНБО с букмекерской компании Parimatch, которая набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.
Автор петиции Ирина Куропятник просила Президента пересмотреть его указ, согласно которому Parimatch попал в санкционные списки.
Зеленский поблагодарил всех подписантов за гражданскую позицию и поручил Премьер-министру Денису Шмыгалю заняться вопросом.
"Я обратился к Премьер-министру Украины Д. Шмыгалю с предложением внимательно проработать затронутый в тексте петиции вопрос и при наличии оснований принять необходимые меры реагирования. О соответствующих результатах автора электронной петиции проинформирует Кабинет Министров Украины", - говорится в ответе президента.
Напомним, что санкции на ряд букмекерских контор, в том числе и Parimatch были наложены в начале марта этого года на срок в 50 лет. Они в основном касаются игорного бизнеса в России и Украине, а также лиц, связанных с ним.
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