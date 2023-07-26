  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский ответил на петицию о снятии санкций с Parimatch - поручил Шмыгалю проработать вопрос
В тренде

Зеленский ответил на петицию о снятии санкций с Parimatch - поручил Шмыгалю проработать вопрос

Общие новости
(1 голосов)

Петиция набрала нужные 25 тысяч голосов

Зеленский ответил на петицию о снятии санкций с Parimatch - поручил Шмыгалю проработать вопрос

Zelenskiy Official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с просьбой снять санкции РНБО с букмекерской компании Parimatch, которая набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

Автор петиции Ирина Куропятник просила Президента пересмотреть его указ, согласно которому Parimatch попал в санкционные списки.

Читайте такжеЗеленский: Готовим крепкие ответы российским террористам на их нападения

Зеленский поблагодарил всех подписантов за гражданскую позицию и поручил Премьер-министру Денису Шмыгалю заняться вопросом.

"Я обратился к Премьер-министру Украины Д. Шмыгалю с предложением внимательно проработать затронутый в тексте петиции вопрос и при наличии оснований принять необходимые меры реагирования. О соответствующих результатах автора электронной петиции проинформирует Кабинет Министров Украины", - говорится в ответе президента.

Напомним, что санкции на ряд букмекерских контор, в том числе и Parimatch были наложены в начале марта этого года на срок в 50 лет. Они в основном касаются игорного бизнеса в России и Украине, а также лиц, связанных с ним.

По теме
yellow-arrow
Скрипник - о матче с Дилой: Мы волнуемся, но знаем, что все зависит от нас
yellow-arrow
Тренер Дилы Демченко: Грузинский футбол сейчас на подъеме
yellow-arrow
Вечерняя атака РФ: ПВО сбила 36 российских ракет – Воздушные силы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Зеленский война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
petition.president.gov.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Sandra777 (Львів)
26.07.2023 в 21:55
Закрити всі кантори це зло
Ответить
+2
0
SeventyFour (Phoenix)
26.07.2023 в 22:05
Та Паріматч хоч не обй@бував як наприклад Фавбет. Ото справжні шахраї
Ответить
0
0
фан-горняк (Кривой Рог)
26.07.2023 в 22:18
Якраз Парі матч справжні шахраї, які з задоволенням списували гроші з рахунку людей. Фаворит у цьому помічений не був. Пишу це як справжній професіонал у грі з конторами. Я думаю ти зрозумів хто я) так що не пызды)
+1
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде